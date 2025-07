Acquista il tuo abbonamento per le partite di Champions League Juventus

La Juventus ha avviato la vendita degli abbonamenti per le quattro partite casalinghe del girone di Champions League. Questo passo è parte della preparazione per la competizione europea che si svolgerà tra settembre 2025 e gennaio 2026.

Dopo aver subito l’eliminazione nei playoff 2024/2025, i bianconeri intendono riprendere slancio in Europa con l’obiettivo di progredire nella fase a eliminazione diretta. Gli abbonamenti sono disponibili da fine luglio e i tifosi possono garantirsi l’accesso ai match contro squadre prestigiose del continente. Il sorteggio che definirà i gironi avverrà il 31 agosto e rivelerà i nomi degli avversari, sia in casa che in trasferta.

In attesa di queste importanti sfide, i sostenitori possono già assicurarsi il proprio biglietto, augurandosi di assistere a partite entusiasmanti da settembre a gennaio.