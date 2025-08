Acquisizione Prima: AXA rinforza il mercato assicurativo italiano

AXA ha recentemente siglato un accordo per acquisire Prima, un importante attore nel settore delle assicurazioni dirette in Italia. Questa operazione, annunciata da Patrick Cohen, CEO di AXA European Markets & Health, segna un passo strategico per rafforzare la posizione del gruppo nel mercato italiano dei danni, prevedendo un incremento significativo dei premi assicurativi diretti.

Prima, operante dal 2015 e con sede a Milano, si è affermata come leader nel segmento della distribuzione diretta, detenendo circa il 10% di quota nel mercato retail auto. La società, che impiega oltre 1.100 professionisti compresi sviluppatori software e data scientist, ha anche avviato attività nel Regno Unito e in Spagna.

L’accordo prevede che AXA acquisti il 51% di Prima per un importo di 500 milioni di euro, mentre il resto sarà regolato attraverso opzioni call/put collegate agli utili futuri della società. Questa acquisizione è destinata a raddoppiare la dimensione del business auto di AXA in Italia, favorendo una distribuzione diretta in grado di attrarre una clientela sempre più digitale e attenta al prezzo. Combinata con i canali tradizionali, questa strategia potrebbe ampliarne ulteriormente il raggio d’azione, permettendo al gruppo di sfruttare nuove opportunità di crescita nel settore delle assicurazioni P&C retail.