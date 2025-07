Acquisizione Carrefour: NewPrinces punta a nuove opportunità

Il panorama economico italiano subisce importanti mutamenti con l’operazione di acquisizione di Carrefour Italia da parte del gruppo NewPrinces, precedentemente noto come Newlat. Questo sviluppo è stato recentemente confermato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che ha convocato un incontro con i sindacati per il 30 luglio, dove verranno discusse le fasi del nuovo piano industriale e il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali.

Il CFO di NewPrinces, Fabio Fazzari, ha indicato che la strategia di acquisizioni dell’azienda, che in un anno ha fatto crescere il fatturato da 750 milioni a 6,9 miliardi di euro, potrebbe non concludersi con Carrefour Italia. Fazzari ha sottolineato che, se si presentassero occasioni interessanti nel mercato delle fusioni e acquisizioni, l’azienda si attiverà per aproveitarle.

In seguito all’annuncio, il titolo di NewPrinces ha limitato le perdite a un -9,35% in borsa, dopo un iniziale calo superiore al 15%. L’accordo per Carrefour Italia prevede un equity value di 1 euro e un enterprise value di 1 miliardo di euro, inclusi 420 milioni di euro di beni immobiliari. È previsto anche un riposizionamento del marchio GS in Italia: il marchio Carrefour continuerà a operare per tre anni, dopo di che tornerà in auge il marchio GS, ritirato nel 2010.

L’acquisizione include oltre 1.000 punti vendita situati in regioni densamente popolate, occupando una quota di mercato del 4% nel settore della distribuzione alimentare. NewPrinces diventa così il principale operatore food in Italia, con 13.000 dipendenti diretti nel paese e oltre 18.000 a livello globale, a cui si aggiungono ulteriori 11.000 professionisti impiegati in attività di supporto.