Acquisizione Activision, Microsoft e antitrust UK verso l'accordo

Microsoft ha operato dei cambiamenti nel tentativo di ottenere l’approvazione dell’Autorità britannica per la concorrenza per l’acquisizione dell’azienda di videogiochi Activision Blizzard. Recentemente, l’antitrust britannico aveva bloccato l’operazione commerciale tra le due aziende. In una dichiarazione, l’Autorità britannica per la concorrenza ha affermato che, sebbene avesse ancora alcune preoccupazioni, il nuovo assetto contrattuale, che include un accordo per la cessione dei diritti di gioco in cloud a Ubisoft, ha affrontato in modo sostanziale le questioni sollevate inizialmente. Il regolatore ha aggiunto che questa nuova proposta “apre la porta all’approvazione dell’accordo”, con le soluzioni proposte da Microsoft per le questioni rimanenti ora soggette a un processo di consultazione.

L’ostacolo principale ancora da superare riguarda la vendita dei diritti di streaming a Ubisoft, con preoccupazioni sul fatto che l’accordo potrebbe essere “eluso, terminato o non applicato”. Tuttavia, Microsoft ha presentato una soluzione per garantire che l’Autorità britannica per la concorrenza e i mercati (CMA) possa far rispettare l’accordo. La CMA ha “provisionalmente concluso” che questa soluzione affronta la questione in modo soddisfacente. In una pubblicazione sui social media in seguito all’annuncio della CMA, il vicepresidente e presidente di Microsoft, Brad Smith, ha dichiarato: “Siamo incoraggiati da questo sviluppo positivo nel processo di revisione della CMA. Abbiamo presentato soluzioni che riteniamo affrontino pienamente le preoccupazioni rimanenti della CMA riguardo allo streaming di giochi in cloud, e continueremo a lavorare per ottenere l’approvazione”.