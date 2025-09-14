Acquaroli e Tajani a San Benedetto per le elezioni Marche

Il governatore uscente e candidato alle prossime elezioni ha preso parte alla festa nazionale di Forza Italia Giovani a San Benedetto del Tronto, insieme ad Antonio Tajani. Durante l’evento, il legame tra Francesco Acquaroli e Tajani si è rafforzato.

Acquaroli è stato ospite al villaggio sulla spiaggia antistante la pineta “Falcone e Borsellino”, dove si è conclusa una tre giorni di panel. Il suo intervento ha coinciso con il periodo di campagna elettorale, essendo le votazioni fissate per la fine del mese in corso. Tajani ha espresso ottimismo, affermando che, una volta riconfermati nelle Marche, si punterà ad espandere la propria influenza ad altre regioni.

Acquaroli ha sottolineato l’importanza di continuare a lavorare in favore dei giovani, ponendo l’accento sul fatto che meritano un ruolo significativo nella politica. Ha evidenziato la necessità di fornire loro opportunità per acquisire esperienza e contribuire con una visione rinnovata.

In merito alle opportunità lavorative, ha dichiarato che è necessario migliorare ulteriormente, ma ha ricordato i progressi già realizzati, come il primato della regione nell’utilizzo dei fondi sociali europei, focalizzati sulla lotta alla precarietà e sull’occupazione giovanile.

Acquaroli ha proposto di creare sinergie tra imprese e università per garantire ai giovani opportunità lavorative locali e fornire alle aziende nuove energie, configurando un binomio futuro promettente.