“Purtroppo la politica non obbedisce più a quello che il popolo decide, ma è prigioniera dei poteri economico-finanziari”. Lo denuncia padre Alex Zanotelli ricordando che siamo ormai al decimo anniversario del Referendum sull’acqua. “Il 12-13 giugno 2011 – ricorda il missionario comboniano – ben 26 milioni di italiani avevano votato a favore della gestione pubblica dell’acqua. Ma dopo dieci anni la politica non è ancora riuscita a tradurre in legge questa decisione fondamentale del popolo italiano. In questo decennio si sono succeduti ben sette governi, di destra come di sinistra (Berlusconi, Monti, Letta, Renzi, Gentiloni, Conte 1 e Conte 2) e nessuno di essi si è ricordato che il popolo italiano aveva deciso a larga maggioranza : l’acqua doveva uscire dal mercato e non si poteva fare profitto sull’acqua”.

Fonte