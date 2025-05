Acqua in Bottiglia: 6 Marche Contaminati secondo Altroconsumo

Un’analisi condotta dall’associazione Altroconsumo su 21 marche di acqua in bottiglia ha rivelato che 6 di esse contengono inquinanti ambientali, in particolare l’acido trifluoroacetico (Tfa), appartenente alla famiglia dei PFAS. Questa sostanza, definita “etena” per la sua persistenza nell’ambiente, è stata trovata in quantità elevate in marchi come Panna, Esselunga Ulmeta, Maniva, Saguaro (Lidl), Levissima e Fiuggi. Quest’ultima è stata penalizzata anche per l’eccesso di arsenico e l’impatto ambientale dell’imballaggio.

Solo 11 delle 21 marche analizzate hanno superato il test, tra cui Blues Sant’Antonio (Eurospin), Conad Valpura e San Benedetto Eco Green Benedicta, risultate prive di Tfa e premiate come le migliori in termini di rapporto qualità-prezzo.

Le acque bocciate superano i limiti stabiliti dalla normativa, confermando l’allerta sulla contaminazione dei prodotti di consumo. Le analisi hanno tenuto conto di vari criteri, tra cui la presenza di sali minerali e contaminanti, l’eco-compatibilità e la maneggevolezza delle bottiglie.

Attualmente, non esiste un limite legale per il Tfa nell’Unione Europea, ma Altroconsumo richiede l’istituzione di norme rigorose per proteggere la qualità dell’acqua potabile. L’associazione ha anche sollecitato un riesame dei parametri legislativi relativi ai PFAS in vista di una prossima direttiva europea.

Fonte: www.virgilio.it