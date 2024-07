AcomeA SGR e BCC Milano, nuova partnership di advisory per gestioni patrimoniali in ETF

– AcomeA SGR, boutique di investimento indipendente italiana caratterizzata da un approccio value contrarian alla gestione attiva di fondi UCITS e liquid alternative, amplia il proprio servizio di advisory ai servizi di Gestione Patrimoniale di BCC Milano, con due nuove linee di gestioni patrimoniali in fondi GPF, gestite con l’ausilio della piattaforma di intelligenza artificiale di Axyon AI.

Le due nuove linee di investimento, denominate Willson AI, una azionaria pura e una bilanciata, hanno come universo di investimento il mercato Europeo, sul quale prendono posizione attraverso ETF. Il compito di AcomeA SGR è selezionare gli ETF più adatti a prendere posizione sull’azionario e sull’obbligazionario governativo europeo. L’obiettivo è perseguito anche con il supporto della fintech italiana Axyon AI, che mette a disposizione di AcomeA SGR una serie di modelli quantitativi proprietari basati sull’Intelligenza Artificiale.

“Questa partnership consolida il ruolo di advisor di AcomeA SGR con importanti player del mercato – dichiara Matteo Serio, Direttore Commerciale di AcomeA SGR – Mettiamo a disposizione dei nostri partner la nostra esperienza di gestore attivo, la conoscenza profonda del mercato del risparmio gestito e di tutti gli strumenti disponibili, nonché la capacità di operare in maniera sinergica con player portatori di altre competenze, come Axyon AI, arrivando a creare valore in un contesto sempre più complesso e sfidante”.