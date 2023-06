ACN, Berruti: “La blockchain strumento di cyber-resilienza”

– “Quella che oggi vogliamo portare qui è una testimonianza di come l’Agenzia intenda sviluppare la tecnologia per i propri scopi: la Cyber

resilienza, la resistenza, la prevenzione. Esiste un mondo attraverso il quale la tecnologia può fornire dei grandissimi benefici”. È quanto ha affermato il Col. t ST Gian Luca Berruti, dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, a margine del convegno “Web3 e Blockchain, il futuro della digitalizzazione in Italia” svoltosi oggi a Roma, presso la Chiesa di San Silvestro al Quirinale. Al centro dell’intervento di Berruti la blockchain come strumento di cyber-resilienza.

Quali le sfide che pone oggi la Cyber sicurezza?

“Sono sfide, oserei dire decisive, sfide quotidiane, trasversali. La nostra testimonianza oggi qui vuole proporre l’approccio che abbiamo e a cui tiene molto il nostro direttore, il prefetto Bruno Frattasi. Un approccio aperto verso l’innovazione, verso le soluzioni tecniche che possono rappresentare il vero beneficio in quella che è la sfida più grande: rendere il sistema più sicuro, più resiliente, più resistente”.