Acireale: Arrestato 40enne per violenza domestica all’udienza

Un uomo tunisino di 40 anni è stato arrestato ad Acireale con l’accusa di maltrattamenti e lesioni aggravate nei confronti della moglie. L’intervento della Polizia è scattato dopo la segnalazione di un vicino che aveva sentito una violenta lite tra i coniugi. Il vicino ha trovato la donna in lacrime e visibilmente scossa, permettendole di cercare rifugio nella sua casa a causa dell’assenza momentanea del marito.

Dopo l’arrivo della Polizia, è stato richiesto l’intervento degli operatori del 118 a causa delle ferite riportate dalla vittima. Quest’ultima ha fornito una dettagliata testimonianza sui maltrattamenti subiti in passato, alcuni dei quali già denunciati e in attesa di udienza in tribunale.

Nonostante le denunce precedenti e il presunto cambiamento dei comportamenti dell’uomo, con l’approssimarsi dell’udienza, la situazione è degenerata. Durante una violenta lite, il marito ha aggredito la moglie, infliggendole un trauma cranico e ferite al volto, oltre alla frattura del naso. Il personale sanitario ha emesso una prognosi di 30 giorni, salvo complicazioni.

Dopo l’aggressione, gli agenti del Commissariato hanno rintracciato l’uomo nel pomeriggio nella sua abitazione. Arrestato, è stato portato negli uffici di Polizia e, su disposizione del PM di turno, trasferito nel carcere di Catania, dove resterà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it