ACI Europe rigetta le tesi di Iata sugli aumenti delle tariffe in Europa

– Aci Europe respinge le tesi di Iata sugli aumenti delle tariffe aeree e sull’applicazione delle fee aeroportuali. Tutto era iniziato nel giugno scorso con le dichiarazioni del direttore generale della Iata, Willie Walsh, secondo il quale le tariffe aeree medie in Europa sarebbero state superiori di circa il 16% rispetto al periodo pre-pandemia. Tuttavia, nel mese di giugno, l’indice medio dei prezzi al consumo per l’Ue era più elevato del 20% rispetto al 2019.

Walsh ha rincarato la dose riferendosi agli aumenti applicati da aeroporti europei e fornitori di servizi di navigazione aerea, citando in particolare gli scali di Londra Heathrow +56% e Amsterdam Schiphol +37%.

Aci Europe ha replicato che la tesi della Iata si riferisce a due soli aeroporti e non corrispondono alla realtà, specificando che nel 2023 i diritti aeroportuali in Europa sono aumentati del 13,6%, mentre nel corso dell’estate le tariffe delle compagnie aeree europee sono cresciute del 38% rispetto al 2019.

Olivier Jankovec, direttore generale di Aci Europe, ha reclamato la precisione dei dati, sottolineando che “molti aeroporti non hanno ancora adeguato i loro diritti d’utenza alla pressione inflazionistica, che le autorità di regolamentazione non considerano, così come non tengono conto delle perdite maturate con il Covid, che hanno ridotto le capacità di investimento degli aeroporti”.

Nella sua replica, Jankovec aggiunge che ‘il mercato europeo delle compagnie aeree è cambiato strutturalmente durante la pandemia e la ripresa, ed è fondamentale che i responsabili politici e le autorità di regolamentazione vedano ora questi cambiamenti e ciò che ci aspetta. In particolare, l’accelerazione del consolidamento delle compagnie aeree e il raggiungimento dei limiti di capacità da parte degli aeroporti metteranno a dura prova la nostra capacità di gestione del traffico aereo’.