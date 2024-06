Achille Lauro tira una frecciatina ai vecchi giudici di X Factor

Achille Lauro sarà uno dei nuovi giudici di X Factor insieme a Jake La Furia, Paola Iezzi e il confermatissimo Manuel Agnelli e – in occasione della presentazione dei palinsesti di Sky – ha tirato una frecciatina ai suoi vecchi colleghi.

Quando gli è stato chiesto le differenze sostanziali della nuova edizione, Achille Lauro ha così risposto: “Penso che rispetto agli anni passati ci saranno molti meno rompicogl10ni”.

Un nuovo meme sbloccato ✈️ pic.twitter.com/SWIv4IcEoN — Achille Lauro Fan Account 🦋 (@laurofanaccount) June 20, 2024

Chi sono stati i rompicogl10ni delle passate edizioni di X Factor? Il cantante ovviamente non ha fatto nomi, ma personaggi polemici da quel bancone ne sono passati a bizzeffe a partire da Morgan, passando per Fedez (con cui Achille Lauro è rimasto in pessimi rapporti, dato che entrambi hanno smesso di seguirsi su Instagram), fino ad arrivare a Dargen D’Amico, Elio, Arisa e Simona Ventura.

Achille Lauro a X Factor, programma confermato per altri due anni

Nel dubbio, X Factor – oltre questa edizione che andrà in onda dopo l’estate, vedrà la luce per altri due anni. Il programma, infatti, è stato super confermato: Antonella D’Errico, Executive Vice President Content di Sky Italia, rispondendo ad una domanda dei giornalisti, ha annunciato che il talent show sarà rinnovato per i prossimi due anni: “Noi rinnoviamo X Factor ogni due anni. Il rinnovo scade 30 giorni alla fine dell’anno e abbiamo intenzione di farlo. Non è ancora scaduto, quindi non lo abbiamo ancora rinnovato“. Parole che smentirebbero l’ipotesi – circolata nelle scorse settimane – di un passaggio del titolo a Warner Bros Discovery magari con la guida di Amadeus.

La fase di casting di questa edizione è già partita, con messa in onda su Sky Uno a settembre: dall’Allianz Cloud di Milano tre puntate di Audizioni e due di Bootcamp, fino all’appuntamento con le Home Visit per la scelta definita dei concorrenti. A seguire, ad ottobre il Live Show al Teatro Repower di Milano, con epilogo il 5 dicembre in Piazza del Plebiscito a Napoli.