Achille Lauro scrive per Mina: il cantuatore romano ha ammesso di avere in mente di scrivere una canzone per la Tigre di Cremona.

Mina chiama, Achille Lauro risponde. Il noto cantautore romano, uno degli artisti più irreverenti tra quelli mainstream in Italia, starebbe pensando di scrivere un brano per la Tigre di Cremona, una delle voci più importanti nella storia della musica italiana (e non solo). Un progetto che nasce da un invito di Massimiliano Pani, il figlio di Mina che in un’intervista al Messaggero aveva ammesso che uno dei desideri della madre sarebbe stato quello di cantare un brano di Lauro.

Achille Lauro sta scrivendo una canzone per Mina?

Intervistato da Radio Italia, l’artista ha ammesso che sentire il suo nome accostato a quello di Mina da Massimiliano Pani è stato incredibile. Ma se una regina come la cantante di Parole, parole chiama, non si può non rispondere presente.

Achille Lauro

Lauro ha quindi ammesso che stanno pensando di accontentarla: “Le scriverei una canzone nuova, ma tutte le ballad come C’est la vie farebbero per lei. Rolls Royce invece sarebbe meno adatta perché la devi cantare male… è sguaiata!“.

Massimiliano Pani: una canzone per Mina da Achille Lauro

A dare il via a questo sodalizio piuttosto eterogeneo era stato Massimiliano Pani, il figlio di Mina, che in un’intervista al Messaggero avevea confessato che tra gli obiettivi della madre c’era una collaborazione proprio con Achille Lauro, oltre che con Vasco Rossi.

Secondo il produttore sarebbe stato infatti un esperimento importante quello di fondere la classe di Mina con la musica particolare, ricca di sfumature di Lauro, artista passato dal rap alla trap, dal cantautorato al punk, senza soluzione di continuità e mantenendo la sua anima. Alla proposta, Lauro aveva già risposto: “Ho venduto l’anima a un diavolo e il mio cuore con dentro chi amavo solo per questo. Al suo servizio regina“.

Di seguito la sua recente C’est la vie con un’altra grande cantante italiana, Fiorella Mannoia: