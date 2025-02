Achille Lauro rompe il silenzio sulla presunta relazione con Chiara Ferragni: le dichiarazioni rilasciate

Achille Lauro ha recentemente commentato le voci sul suo presunto legame con Chiara Ferragni, emerse mentre lei era ancora sposata con Fedez. Durante una conferenza stampa, ha cercato di evitare il gossip, dichiarando di voler lasciare tali argomenti a chi vive di chiacchiere. Lauro ha enfatizzato l’importanza di concentrarsi sui sogni e sulla musica, affermando di essere attualmente impegnato all’estero e di non seguire le notizie di gossip, che non lo interessano.

L’artista ha anche toccato il tema della violenza sulle donne, segnalando che il gossip può rivelarsi una forma di violenza, evidenziando l’interconnessione tra queste problematiche. Riguardo al suo percorso musicale, ha spiegato di aver scelto di concentrarsi sulla scrittura piuttosto che inseguire le dinamiche di mercato, evidenziando che questa scelta si è dimostrata fruttuosa. Lauro ha promettendo che i frutti del suo lavoro saranno visibili nel corso del prossimo anno, confermando la sua decisione di focalizzarsi sulla creatività.

A un ulteriore domanda sulla questione dei presunti tradimenti di Chiara Ferragni, Achille ha risposto in modo secco, ribadendo il suo desiderio di non dover ripetere le stesse affermazioni. Ha sottolineato la sua felicità nel vivere in un mondo di sogni e passioni, rimanendo distaccato dalle polemiche. Con questo, Lauro ha chiaramente espresso la volontà di mantenere il focus sulla sua carriera musicale, senza lasciarsi influenzare dai pettegolezzi.