Achille Lauro ha vinto Una Voce Per San Marino e sarà lui a rappresentare il paese ai prossimi Eurovision Song Contest che si terranno a Torino a maggio.



Achille Lauro porterà agli Eurovision Song Contest il brano Stripper.

Il cantante di Domenica ha vinto come volevano le scommesse iniziali, nessuna sorpresa.

San Marino has found its voice! 🎤@AchilleIDOL has won ‘Una Voce per San Marino’ and will fly the Sammarinese flag in Turin with the song ‘Stripper’! 🇸🇲

➡️Find out more about him at https://t.co/8ppA7om1Py! pic.twitter.com/JaWupH9YCL

— Eurovision Song Contest (@Eurovision) February 19, 2022