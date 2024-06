Achille Lauro parla di X Factor e di Mille: “Non ero convinto di volerla fare”

È stato il tormentone dell’estate 2021 realizzato da Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti: sto parlando di Mille, singolo che ha conquistato ad oggi ben sei dischi di platino e fatto ballare tutti per mesi interi. Eppure, stando alle parole del cantante, quando Fedez lo ha chiamato non voleva neanche partecipare. A raccontare il curioso aneddoto è stato proprio Lauro fra le pagine de La Repubblica.

Il brano legherà per sempre Achille a Fedez, nonostante ora i due non si parlano più e hanno addirittura smesso di seguirsi su Instagram.

Achille Lauro in autunno lo vedremo dietro il bancone di X Factor dove sarà uno dei nuovi giudici insieme a Manuel Agnelli, Jake La Furia e Paola Iezzi.

“Perché in tv appaio annoiato? Strano a dirsi, ma non sono fatto per parlare davanti alle telecamere. Durante le interviste spesso non riesco a trasmettere quello che vorrei. […] Ad X Factor cercherò di portare i miei valori nel programma. Tanti vogliono solo diventare famosi, ma io amo la musica e mi interessa trovare artisti anarchici, ascoltare qualcosa che mi travolga. Non colpevolizzo nessuno e niente ma a volte c’è della musica terrificante che è frutto di calcolo. Per il resto è giusto essere rigidi, onesti, e poi dico sempre che bisogna imparare a fallire. Come giudice, non devo mortificare nessuno, con i ragazzi più autoironici si può provare a sdrammatizzare”.