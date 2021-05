Achille Lauro, Orietta Berti e Fedez: lo strano trio si unisce per il nuovo singolo Mille.

Nuovo singolo in vista dell’estate per Achille Lauro. Stavolta il cantautore romano, reduce dal grandissimo successo del Festival di Sanremo 2021, si fa accompagnare da due amici non comuni, peraltro a loro volta reduci dalla kermesse sanremese: Orietta Berti e Fedez. Un annuncio che ha fatto immediatamente impazzire i fan dell’ex trapper, del rapper più social al mondo e dell’Usignolo di Cavriago, la voce storica più amata anche dai giovani. Ecco cosa sappiamo sul nuovo brano Mille.

Achille Lauro, Fedez e Orietta Berti: Mille è il nuovo singolo

Che qualcosa ci fosse nei programmi di Orietta e Fedez era già noto. I due avevano annunciato di aver fatto una jam session insieme dopo Sanremo, senza però dar seguito a quella notizia. Bisognava vedere come sarebbero andate le cose. Ed evidentemente sono andate bene.

Orietta Berti

Stupisce però la presenza con loro di Achille Lauro. Proprio il cantautore romani li ha anzi ospitati nel suo nuovo singolo Mille, in arrivo l’11 giugno. Un brano destinato a diventare rapidamente virale su tutte le piattaforme possibili e immaginabili. Di seguito la copertina con la queen Orietta: