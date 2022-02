Achille Lauro sarà il rappresentante di San Marino ai prossimi Eurovision Song Contest.

Nato a Verona nel 1990, per molti ora Achille Lauro è – ironicamente parlando – un traditore della Patria. “So che sarò avversario dell’Italia, ma penso che in generale essere su quel palco a Torino sarà una grande opportunità per tutti noi artisti e intendo ovviamente anche Mahmood e Blanco”.

Intervistato da La Stampa, il cantante ha aggiunto:

“Sono molto contento, prima di tutto perché questo è un grande segnale di ripartenza per il teatro Nuovo di Dogana di San Marino, ma anche per lo spettacolo, così come lo è stato l’Ariston per il Festival di Sanremo. San Marino mi ha accolto con calore e aver vinto potendo così andare all’Eurovision Song Contest sarà una grandissima opportunità. […] Sarà bellissimo potersi esibire davanti a una platea così grande regalando alla mia musica e alle mie performance un palcoscenico di livello internazionale. “L’antica terra delle libertà”, così è conosciuta San Marino nel mondo, mi ha permesso di partecipare al suo festival e quindi il mio saluto non può essere: ci vediamo a Torino!”.

Achille Lauro, gli italiani NON potranno votarlo in fase di semifinale

Come scritto da La Stampa, l’Italia non potrà votare San Marino durante le fasi della semifinale, dato che noi italiani possiamo votare solo durante la prima semifinale ed Achille Lauro si esibirà nella seconda.

“Le Big 5 possono contribuire a determinare quali Paesi passeranno alla serata finale del 14 maggio ma con diritto di voto in una sola delle due semifinali. In particolare, all’Italia e alla Francia è stato accordato diritto di voto nella prima quindi, visto che Achille Lauro canterà nella seconda semifinale, quella del 12 maggio, questo impedirà agli italiani che seguiranno la diretta su Rai1 di votarlo”.

Se San Marino dovesse quindi approdare in finale sarà solo e soltanto merito dei fan stranieri dell’Eurovision.