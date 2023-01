Achille Lauro, la scaletta dei concerti 2023: tutte le canzoni dell’artista romano nei live in programma nei primi mesi dell’anno.

Al Festival di Sanremo manca sempre meno, ma stavolta Achille Lauro ha ben altro da fare. L’artista romano, grande protagonista, in diverse vesti, delle ultime quattro edizioni della kermesse, per quest’anno ha scelto di prendersi una pausa. Non che non faccia nemmeno un salto a Sanremo (è tra gli ospiti attesi sul palco esterno di piazza Colombo). Tuttavia, la priorità per il momento va al suo nuovo tour, partito nel primo mese di questo scoppiettante 2023. Scopriamo insieme la possibile scaletta dei prossimi concerti dell’artista di Che sarà.

Achille Lauro in tour nel 2023

Il tour Achille Lauro Unplugged 2023, una serie di concerti intimi ed essenziali, con tutti i suoi maggiori successi riarrangiati per potersi adeguare al meglio all’atmosfera speciale dei teatri coinvolti, è partito il 22 gennaio con uno spettacolo nella sua città, Roma, presso l’Auditorium Parco della Musica, nella Sala Santa Cecilia.

Achille Lauro

Dopo aver emozionato i suoi fan capitolini, però, il cantautore che ha rappresentato San Marino all’ultimo Eurovision è pronto a portare la sua musica in giro per l’Italia. Ecco il calendario completo:

– dal 22 al 26 gennaio all’Auditorium Parco della Musica di Roma

– 24 e 25 gennaio al Teatro degli Arcimboldi di Milano

– 2 febbraio al Teatro Augusteo di Napoli

– 3 febbraio al Teatro Team di Bari

– 13 febbraio al Teatro Europauditorium di Bologna

– 14 febbraio al Teatro degli Arcimboldi di Milano

– 17 febbraio all’Auditorium Parco della Musica di Roma

– 20 febbraio al Teatro Colosseo di Torino

– 23 febbraio al Teatro Verdi di Firenze

La scaletta dei concerti di Achille Lauro

Uno spettacolo diverso dagli altri, per Lauro, che punta su atmosfere intime e delicate e trasforma anche i suoi brani più famosi. Gli arrangiamenti sono stati rifatti per l’occasione, e certe canzoni potrebbero addirittura sembrare irriconoscibili.

Nella scaletta, però, non dovrebbero mancare in tutte le date alcuni dei suoi più grandi successi, tra cui tutte le canzoni presentate sul palco dell’Ariston negli scorsi anni. Ecco la scaletta della prima serata del tour, quella del 22 gennaio:

– Che sarà

– 1969

– Come me

– Femmina

– Bam bam Twist

– Barrilete cosmico

– Foxy

– Solo Noi

– Domenica

– Cenerentola

– Ora e per sempre

– Lost for life

– Stripper

– Me ne frego

– Cadillac

– Maleducata

– Marilù

– Zucchero

– Ascensore per l’inferno

– A un passo da Dio

– 16 marzo

– Rolls Royce

– Rolling Stones

– C’est la vie