Achille Lauro sarà protagonista di un concerto con orchestra a Milano: l’evento speciale del cantautore romano.

Continua a stupire i suoi fan Achille Lauro. Il cantautore romano ha annunciato un nuovo grande concerto a dicembre. Un live molto speciale, che gli permetterà di presentare le sue più grande insieme a un’orchestra. Un esperimento solo a metà. Già lo scorso anno il cantante di Rolls Royce aveva rivisitato le sue canzoni con l’orchestra ICO Magna Grecia al MediTa Festival di Taranto. Uno spettacolo unico ribattezzato One Night Show, e che lo vedrà accompagnato dallo stesso ensemble già presente in Puglia.

Achille Lauro

Achille Lauro in concerto con l’orchestra

Uno show per pochi fortunati, quello di Achille Lauro con l’orchestra. L’artista ha infatti annunciato che sarà un concerto con posti limitati. La location scelta è il Teatro degli Arcimboldi di Milano, la data da segnare con un circoletto rosso sul calendario è quella del 7 dicembre.

Durante questo grande evento gli spettatori potranno assistere alla creazione di un’opera NFT unica ed esclusiva, che riprodurrà il battico rardiaco dell’artista durante l’esibizione. Una sorta di quadro digitale che verrà messo all’asta insieme ad altri prodotti d’arte sul sito Crypto.com. Di seguito il post con l’annuncio:

Achille Lauro: da Sanremo all’orchestra

Dalla partecipazione a Sanremo nel 2019 Lauro è cresciuto e si è evoluto, conquistando prima il pubblico generalista e poi la fiducia delle più importanti aziende al mondo. Basti pensare come di recente abbia firmato un accordo con Amazon Prime Video, con tanto di canzone scritta per il film Anni da cane, il nuovo singolo Io e te. Nel frattempo si è regalato una nuova partecipazione a Sanremo, un tormentone estivo come Mille e la direzione di un’etichetta discografica come l’Elektra Records.