ACHILLE LAURO: Il Nuovo Singolo e Video ‘Amore Senza Fine’

Achille Lauro presenta il suo nuovo singolo e video intitolato “Amore disperato”, in uscita venerdì 20 settembre. L’artista, noto per la sua versatilità nel muoversi tra differenti generi musicali, dall’urban al pop, torna con un brano intimo caratterizzato da sonorità acustiche e cantautorali, cariche di malinconia. Insieme a Federica Abbate e Federico Olivieri (noto come Olly), Lauro compone una canzone che narra una storia reale ambientata ai confini del raccordo anulare di Roma, precisamente in Via Tina Pica, un luogo simbolico legato alle opere di Luigi Comencini e al neorealismo italiano, in particolare al film “Pane, amore e fantasia”.

“Amore disperato” esplora un legame profondo e incondizionato, capace di trascendere il concetto stesso di amore, trasformandosi in altro. La canzone offre un’analisi approfondita dei sentimenti, evidenziando quanto possa essere fragile un rapporto complesso, costruito con sforzi, e come possa crollare facilmente, “come un castello di carte”. Tra le liriche, Lauro esprime le incertezze e le complicazioni delle relazioni, manifestando la vulnerabilità di chi ama davvero. Frasi come “Adesso dove vado? / Senza ma, senza se, senza te” e “Se passiamo un’altra notte / Tra far l’amore e fare a botte / Che differenza c’è” catturano l’essenza di una relazione appassionata ma tortuosa, ponendo domande sul significato e sul valore dell’amore.

In aggiunta al nuovo singolo, Achille Lauro ha in programma dei concerti per il 2024, con tappe a Milano il 4 ottobre e a Roma il 7 ottobre, dove porterà in scena il suo intricato universo musicale. Gli appassionati possono già acquistare i biglietti per queste tanto attese date live.

Per rimanere aggiornati sulle novità di Achille Lauro, è possibile seguirlo sui suoi profili social, in particolare su Instagram. “Amore disperato” si preannuncia come un altro tassello significativo nella carriera di un artista capace di toccare le corde più profonde dell’animo umano attraverso la musica.