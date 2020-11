Achille Lauro dà appuntamento al 4 dicembre. Il nuovo side project dell’artista si intitola ‘1920 – Achille Lauro & The untouchable band’ ed è in uscita il 4 dicembre su tutte le piattaforme digitali e negli store in formato cd e vinile, già disponibile in preorder. Otto tracce, tra brani inediti e riedizioni in pieno ritmo jazz anni ‘20, un dialogo tra passato e presente, l’improvvisazione più̀ ricercata. Cover, come ‘My Funny Valentine’, ‘Tu vuò fa’ l’americano’ e ‘Jingle Bell Rock’; inediti, tra cui ‘Piccola Sophie’, ‘Pessima e Chicago’; riedizioni, come ‘Cadillac 1920’ e ‘Bvlgari Black Swing’. Achille Lauro aggiunge al progetto la collaborazione di importanti artisti del panorama musicale italiano: Gigi D’Alessio e Izi e Gemitaiz, affermate star del mondo urban; Annalisa, al fianco di Achille Lauro nell’esibizione sul palco dell’Ariston.

Fonte