Achille Lauro: Frecciatina a Corona sul caso Fedez-Ferragni

Achille Lauro ha recentemente rotto il silenzio riguardo le accuse di Fabrizio Corona, che lo ha indicato come presunto amante di Chiara Ferragni durante la sua relazione con Fedez. Il cantante, attualmente concentrato sulla sua musica e sulla partecipazione al Festival di Sanremo, ha scelto inizialmente di non commentare i gossip. Tuttavia, durante la presentazione del suo nuovo brano “Incoscienti Giovani”, ha espresso il suo pensiero sulla questione.

Lauro ha dichiarato che alcune persone vivono di gossip, mentre lui è focalizzato sui suoi sogni e progetti, preferendo non farsi trascinare in questi meccanismi superficiali. Ha sottolineato l’importanza di accentuare la musica, piuttosto che alimentare pettegolezzi che non riflettono la sua personalità. Secondo lui, il focus dovrebbe rimanere sulla musica, specialmente in un momento chiave per la sua carriera.

Inoltre, Achille ha evidenziato che parlare di gossip è uno spreco di tempo, specialmente considerando il percorso significativo che ha intrapreso negli ultimi tempi. La sua attenzione rimane rivolta alla musica e alle sue creazioni, piuttosto che alle speculazioni mediatiche. Ha già in programma un grande evento live al Circo Massimo per giugno 2025, dimostrando che il gossip non potrà influenzare il suo successivo cammino artistico. In conclusione, Lauro ribadisce il suo impegno per la musica e la sua volontà di rimanere distaccato dalle chiacchiere inutili, mirando a un futuro luminoso nella sua carriera.