Achille Lauro, Fragole: il significato del testo

Achille Lauro, Fragole: il significato della collaborazione del cantante romano con Rose Villain per il nuovo singolo nato a New York.

Il nuovo singolo di Achille Lauro e Rose Villain, Fragole, è in arrivo il 12 maggio per Elektra Records/Warner Music Italy. Il brano presenta un dialogo giocoso tra i due artisti, con un sound pop sensuale e di ispirazione reggae. La collaborazione tra il fascino ribelle di Lauro e l’ardente sensualità di Rose Villain promette di creare un’atmosfera senza precedenti e pregiudizi, accattivante e irresistibile. Uma miscela perfetta per l’arrivo dell’estate. Scopriamo insieme tutti i dettagli sul possibile significato di questa canzone.

Fragole: il duetto di Achille Lauro e Rose Villain

Rose Villain ha condiviso la sua esperienza di incontro con Lauro all’interno dell’iconico Chelsea Hotel di New York, dove hanno soggiornato molti musicisti e poeti famosi. I due hanno legato davanti a un drink e hanno discusso di arte, musica e vita. In seguito, quando Lauro ha proposto l’idea di creare una canzone insieme intitolata Fragole, Rose ha avuto la sensazione che la loro unione artistica fosse benedetta dai fantasmi dei musicisti del passato.

Rose Villain

La canzone è stata scritta da Davide Petrella e Simon Pietro Manzari e prodotta da Gow Tribe, Gregorio Calculli e Banf. Presentato in anteprima martedì 9 maggio su Tik Tok attraverso i profili ufficiali di Achille Lauro e Rose Villain, è in arrivo in rotazione radiofonica e in tutte le piattaforme streaming dal 12 maggio.

Il significato di Fragole

Secondo Achille Lauro, il testo di Fragole parla di desiderio e provocazione. I due artisti si sono incontrati al Chelsea Hotel di New York e la collaborazione tra loro è stata spontanea. Si tratta di un nuovo ed entusiasmante esperimento per Achille Lauro, che ha un chiaro percorso musicale in mente e diversi progetti in cantiere.

Rientra nel suo sperimentalismo e nella sua voglia di provocare l’accostamento, non biblico, tra la fragola come frutto proibito al posto della mela che tanto cara costò a Eva e ad Adamo nel Giardino dell’Eden. Un frutto tentatore che viene descritto così all’interno del brano: “Fragole, panna e champagne, fragole sotto la luna, stanotte un altro dirà: non l’ho mai detto a nessuna… bambolina. Domani torno da te con una nuova bugia, tanto non ti importa di me, tu vuoi le fragole“.

Di seguito il post con la cover di Fragole: