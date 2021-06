Achille Lauro stringe un accordo con Amazon Prime per la realizzazione di serie TV, film, documentari e format streaming: “Sono onorato”.

Achille Lauro e Amazon Prime hanno stretto un contratto di collaborazione, che vedranno l’artista impegnato in diversi progetti, che comprendono format streaming, serie TV, documentari e film. “Sono onorato“, queste le parole del cantante che, negli ultimi tempi, abbiamo visto anche nella nuova stagione di Celebrity Hunted, ma anche nella pellicola Anni da cane e nella collaborazione instaurata per le musiche della serie Prisma.

Achille Lauro

Achille Lauro e Amazon Prime, accordo per film e serie TV

Amazon Prime e Achille Lauro firmano un accordo di collaborazione per la realizzazione di film, serie TV, format in streaming e documentari. Si tratta di un importante ingaggio per l’eclettico artista che ha commentato, con molto entusiasmo, questo nuovo impegno lavorativo in un post su Instagram, che vi riportiamo di seguito e che esordisce con la seguente frase: “Ho firmato uno dei più importanti overall deal d’Europa con Amazon Prime”.

Si dice “onorato di aver cominciato questa collaborazione con la produzione di colonne sonore e inediti, la partecipazione al film Anni da cane e una campagna fotografica a sostegno della ripartenza delle piccole e medie imprese italiane” e rivolge i propri ringraziamenti “per la fiducia e la grande professionalità la visionaria e creativa Nicole Morganti, Head Of Italian Originals Amazon e Francesca Bianchini per aver lavorato alla stesura di questo importante accordo. Ringrazio tutta la famiglia Amazon per l’opportunità”.

La collaborazione con Fedez e Orietta Berti

Di recente, Achille ha collaborato anche con Fedez e Orietta Berti per il brano Mille, che già è diventato un tormentone estivo. Come riporta Rolling Stone, la stessa cantante ha spiegato come è nata la collaborazione con i due rapper: “Tutto è nato da un collegamento su Instagram con Fedez, nel penultimo giorno del festival. Mi hanno detto che sarebbe stata una “bomba” e, poco dopo, mi hanno svelato che ci sarebbe stato anche Achille Lauro. Una piacevolissima sorpresa“.

Un periodo d’oro per l’artista che, oltre a stringere un importante accordo col gigante dello streaming e delle vendite online, ha preso parte anche all’ultima stagione di Celebrity Hunted, ma anche a vari progetti musicali per la serie Prima, nonché la partecipazione alla pellicola Anni da cane, diretta da Fabio Mollo, che rappresenta anche il primo film originale italiano di Amazon.