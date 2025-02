Achille Lauro, Fedez e Chiara, nuovi dettagli: “Le chat e la conferma”

Chiara Ferragni ha confermato le rivelazioni di Fabrizio Corona riguardo ai presunti tradimenti di Fedez, sottolineando che la loro relazione non era aperta e che lei non ha mai tradito il marito. Corona ha accennato a una presunta intesa artistica tra Chiara e Achille Lauro, già oggetto di gossip mesi fa. Durante un episodio di “La Volta Buona”, Caterina Balivo ha esaminato il triangolo amoroso che coinvolge Fedez, Chiara e Angelica Montini, con Achille Lauro che sarebbe stato implicato in un possibile flirt con Chiara risalente a qualche anno fa. Ora, dopo il post di Chiara che racconta la sua versione sulle presunte infedeltà di Fedez, Corona ha fornito ulteriori dettagli, sconvolgendo i fan delle celebrità e suscitando curiosità sul web.

Achille Lauro e Chiara avrebbero avuto una breve relazione di pochi giorni, e Fedez sarebbe venuto a conoscenza del tradimento, confermato anche da Lauro. Questo evento ha provocato la rottura dell’amicizia tra i due artisti, che si ritroveranno presto insieme sul palco dell’Ariston. Rossella Erra ha aggiunto in studio che il presunto flirt risalirebbe al periodo del singolo “Mille” e che Fedez lo scoprì attraverso messaggi su WhatsApp, ottenendo conferma della relazione. Nonostante Chiara abbia più volte dichiarato che la sua coppia non era aperta e di non aver mai avuto relazioni extraconiugali, il gossip ha guadagnato notorietà internazionale, diffondendosi in Francia, Spagna, Germania e Brasile.