Achille Lauro a maggio rappresenterà San Marino all’Eurovision Song Contest e questo ha scatenato varie polemiche. Lo stesso Valerio Scanu – con cui ha concorso a Una Voce Per San Marino – ospite da Serena Bortone su Rai1 gli ha tirato delle frecciatine sottili.

Oltre Valerio Scanu anche un’altra cantante ha avuto “da ridire”. Sto parlando di Grazia Di Michele, nota soprattutto per aver rivestito il ruolo di professoressa di canto nella scuola di Amici di Maria De Filippi.

“Ho letto la lista degli autori di Stripper, la canzone che Achille Lauro porterà all’Eurovision Song Contest. Credevo fosse il testo…“. Ha scritto su Twitter, aggiungendo poi la lista effettiva degli autori del brano. “Stripper” – Achille Lauro Written and composed by: Lauro De Marinis, Davide Petrella, Francesco Viscovo, Simon Pietro Manzari, Daniele Dezi, Daniele Mungai, Mattia Cutolo, Marco Lanciotti, Gregorio Calculli and Mattia Ciceroni“.