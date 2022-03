Achille Lauro e Fedez avrebbero litigato ed è questa la notizia choc della giornata.

A lanciarla è stato Giuseppe Candela per Dagospia, riportando un’indiscrezione: pare infatti che i due, ospiti alla sfilata Gucci alla Milano Fashion Style, si siano snobbati non degnandosi neanche di un saluto. Ecco cosa si legge sul noto portale.

“Alla Milano Fashion Week se ne vedono di tutti i colori. Alla sfilata di Gucci erano presenti sia Fedez che Achille Lauro, protagonisti della scorsa estate con il tormentone “Mille” cantato con Orietta Berti. Gira voce che i due cantanti (per mancanza di ugole) all’evento non si sarebbero parlati e nemmeno salutati. Solo una svista o c’è altro?”.

Così fosse Achille Lauro si aggiungerebbe alla lista dei cantanti che non parlano più con Fedez. L’ultimo – senza seppur mai citarlo – è stato rivelato ieri dal rapper durante un episodio di Muschio Selvaggio.

“Vi racconto un aneddoto del mio Sanremo. Non farò il nome, ma un artista dopo che abbiamo finito il Festival, da Mara Venier, eravamo nella saletta e ho salutato tutti. Ho salutato anche questa persona. Dopo averlo salutato questo mi ha letteralmente mandato a quel paese. Sì mi ci ha mandato perché ero arrivato sul podio. Sì mi ha detto che non me lo meritavo. Posso dire che è stata veramente una roba forte. Non dirò chi è, ma era un cantante in gara a Sanremo”.