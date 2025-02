Achille Lauro e Fedez insieme sulla cover di Sorrisi: ecco perché e cosa c’è dietro

La prossima settimana uscirà in edicola il nuovo numero di Tv Sorrisi & Canzoni, con in copertina il cast completo dei cantanti del Festival di Sanremo e tutti i testi delle canzoni. Si sottolinea la vicinanza tra Achille Lauro e Fedez, soprattutto dopo le dichiarazioni di Fabrizio Corona riguardo a un presunto flirt tra Chiara Ferragni e Lauro durante il matrimonio con Fedez. Nella copertina, i due sono posti accanto a Carlo Conti, che annuncia l’intero cast, composto anche da Elodie e Gaia.

La presenza di Achille Lauro e Fedez sulla copertina ha una spiegazione che va oltre il pettegolezzo. La foto è stata scattata lo scorso dicembre durante l’evento “Sarà Sanremo”, in cui i cantanti hanno rivelato i titoli delle loro canzoni. Fedez, però, non ha posato con gli altri, ma ha fatto un servizio fotografico individuale. Questa informazione è stata confermata dal direttore di Tv Sorrisi & Canzoni durante una trasmissione condotta da Caterina Balivo.

La ragione per cui l’immagine di Fedez è stata inserita a fianco di Achille Lauro è semplice: Fedez ha preso il posto di Emis Killa, che si è ritirato dalla competizione pochi giorni prima. Pertanto, la vicinanza in copertina tra i due artisti non è stata pianificata per alimentare gossip, ma è frutto di una scelta editoriale legata alla composizione del cast del festival.