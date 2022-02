Dopo aver partecipato alla 69ª edizione del Festival di Sanremo con il brano Rolls Royce e alla successiva con Me Ne Frego, quest’anno Achille Lauro è tornato in gara con Domenica. La canzone è in perfetto stile ‘Lauro’, in molti hanno notato una somiglianza con Rolls Royce (Morgan non è d’accordo) e per la sala stampa si è piazzata al nono posto tra i primi 12 brani presentati ieri a Sanremo. Nel video ufficiale – come sul palco del Teatro Ariston – c’è Achille Lauro che fa Achille Lauro e si battezza da solo.



Achille Lauro | Domenica | Testo

È come i cani che si annusano, oh no

Oppure i gatti che girano al porto

Negli occhi è rock ‘n’ roll

Sembra ti tocchino

Oh my God

Città peccaminose

Donne pericolose

150 dosi

Oh sì, sì

È zucchero e lampone

Mi ingoia come un boa

Lei dice “come osi”

È come un ladro

No

Le tratto bene se no si innamorano ah, ah

Più tardi in camera

Sì poi ti chiamerò

È come fosse domenica

Baby, è ancora presto, presto

È come fosse domenica

Si domani poi vedrò

Come no

È come fosse domenica

Domenica

È come fosse domenica

Oh no, no

E se li fisso non rispondono

Esco dal bagno con 3 figli e moglie

E mamma guarda come dondolo

Ho un brutto voto dopo il compito

La sposo? La sposo, come no

Le voglio bene ma mi dò per morto

Ah ah ah

Sta vita è un roller coaster,

Romanzo rosa, no piuttosto

Oh

È come fosse domenica,

Baby è ancora presto, presto

Sì, domani poi vedrò

Come no

È come fosse domenica

L’inizio.

Il primo istante.

L’importanza delle prime volte. pic.twitter.com/RAMKPf122A — achilleidol (@AchilleIDOL) February 1, 2022

Mi sono interrogato sul senso del mio essere,

del mio essere di passaggio, del mio essere umano.

Il palco è lo stesso.

Io, invece, no. pic.twitter.com/qmfs2yfuNw — achilleidol (@AchilleIDOL) February 1, 2022