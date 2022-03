Il significato e qualche curiosità su Domenica, brano di Achille Lauro, estratto dall’album LAURO – Achille Idol Superstar.

Achille Lauro è salito sul palco dell’Ariston – in occasione della 72esima edizione del Festival di Sanremo – e ha presentato al pubblico in sala e a quello del piccolo schermo il brano Domenica. La canzone fa parte dell’album LAURO – Achille Idol Superstar, pubblicato nel 2021. Scopriamo qualche curiosità sul testo, dando uno sguardo anche al significato della traccia.

Achille Lauro, Domenica: il testo

Domenica è il brano che Achille Lauro ha presentato a Sanremo 2022, accompagnato dall’Harlem Gospel Choir. Il cantante è diventato un volto molto noto e popolare della kermesse musicale italiana, che – come lui stesso ha riferito – utilizza “come una vetrina dove andare a promuovere un progetto in mezzo a 100 vetrine dell’anno. Come accaduto in passato per Rolls Royce e Me ne frego“.

Achille Lauro Ph Luca D’Amelio

In una intervista a Il Messaggero, l’artista ha riferito che “Domenica chiude un percorso. C’è dualismo tra il sound e il testo di Domenica. Penso ci sia una forte connessione con Rolls Royce e una forte identità che emerge in questi anni da quel pezzo ad oggi, una evoluzione, un cambio di sound, ma l’anima rimane la stessa“.

Il video con il testo di Domenica:

Domenica: il significato della canzone

Qual è il significato che si cela dietro il testo di Domenica? Come lo stesso Lauro ha riferito – nella citata intervista a Il Messaggero – “Domenica è l’essere liberi, ci si diverte, si esce fuori, si fa sesso, si fa tutto quello che ci va di fare. La mia musica è qualcosa che va oltre solo la canzone“.

E, oltre a questo brano, viene veicolato un messaggio specifico: la libertà di vivere la propria vita pienamente, utilizzando questo giorno della settimana per fermarsi, abbandonare la frenesia della vita e la routine quotidiane per dedicarsi a se stessi e alle attività che più ci rendono felici.