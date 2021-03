Achille Lauro ha spiegato tramite una lettera rivolta alla stampa cosa farà nei già famosi cinque ‘quadri’ di Sanremo 2021: ecco le sue parole.

Uno dei grandi protagonisti del Festival di Sanremo 2021 sarà Achille Lauro. L’artista romano sarà chiamato, un po’ come Tiziano Ferro nel 2020, a calcare il palco dell’Ariston per cinque serate consecutive. Già da tempo ha anticipato che si esibirà in cinque ‘quadri‘ artistici unici, con tanto di ospiti, ma alla vigilia del debutto ha inviato una email alla stampa per regalare qualche dettaglio in più.

Achille Lauro a Sanremo 2021: ecco cosa farà

Anche quest’anno, come già in passato, Lauro ha voluto spiegare agli amici della carta stampata e del web cosa dovranno aspettarsi dalle sue esibizioni sul palco dell’Ariston. Scrive l’artista: “Dopo un anno surreale, difficile per tutti, stasera tornerò finalmente sul palco. Il palco più importante d’Italia, quello dell’Ariston, per onorare l’invito del direttore artistico Amadeus“.

Stavolta non sarà in gara, e questo lo sappiamo. Lauro è orgoglioso del suo ruolo diverso, anche perché le sue esibizioni avranno un significato particolare: “Mi esibirò per il settore dello spettacolo ferito e vessato, per voi amici giornalisti, per le persone che lavorano per me, per tutti voi. Sarò un velo di mistero sulla vita, sarò la solitudine nascosta in un costume da palcoscenico, sarò sessualmente tutto, genericamente niente. Sarò esagerazione, teatralità, disinibizione. Sarò peccato e peccatore. Porterò un messaggio del mondo all’umanità e chiederò che Dio ci benedica“.

I quadri di Achille Lauro

Lauro sarà protagonista dei celebri cinque quadri, cui prenderanno parte diversi ospiti importanti: il ballerino Giacomo Castellana, Emma Marrone, Monica Guerritore, Rosario Fiorello, Claudio Santamaria e Francesca Barra.

Parlando di queste esibizioni, Amadeus aveva rivelato: “Io sono affascinato da tutto ciò che è nuovo e ha una forte personalità nella musica e Achille Lauro ce l’ha. Lui farà cinque quadri, delle performance che hanno una struttura. Ci sta lavorando da novembre per offrire al pubblico delle performance davvero particolari. E poi è simpaticissimo. Siamo felicissimi che faccia parte del cast di questo Sanremo“.

Di seguito Solo noi, l’ultimo singolo di Lauro: