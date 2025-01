ACHILLE LAURO: Concerto Imperdibile a Giugno al Circo Massimo [Info e Biglietti]

Achille Lauro si esibirà per la prima volta al Circo Massimo di Roma il 29 giugno 2025, in un concerto-evento che promette di essere irripetibile. Questo annuncio arriva dopo il successo delle due date sold out di ottobre 2024 a Milano e Roma con “Ragazzi Madre – L’Iliade Il Live”, dove ha celebrato i dieci anni della sua carriera artistica, ripercorrendo i momenti più iconici del suo percorso.

Inoltre, Lauro si prepara a tornare sul palco dell’Ariston per la quinta volta nella 75esima edizione del Festival di Sanremo, partecipando con il brano “Incoscienti giovani”. Dopo le sue partecipazioni precedenti con “Rolls Royce” (2019), “Me ne frego” (2020), “Domenica” (2022) e il ruolo di super ospite nel 2021, Lauro presenta una ballad ispirata a una storia vera, che affronta le contraddizioni e le speranze di una generazione cresciuta ai margini del grande raccordo anulare di Roma.

Simbolo di trasformazione e sperimentazione, Achille Lauro continua a rompere ogni stereotipo, navigando con disinvoltura tra generi musicali e contaminazioni artistiche. Dalla sua nascita come icona trap, è diventato un referente di stile e creatività, costantemente reinventandosi nel panorama musicale e culturale italiano.

Il 2025 segna anche un nuovo capitolo nella sua carriera, sostenuto dal successo del singolo “Amore disperato”, uscito il 20 settembre 2024, già certificato Platino e capace di dominare le classifiche per mesi.

Data: 29 giugno 2025 | Roma @Circo Massimo.