Achille Lauro parteciperà all’Eurovision 2022 con San Marino: il cantante romano ha vinto Una voce per San Marino.

La sensazione che potesse farcela era forte. E alla fine le cose sono andate proprio così. A rappresentare San Marino all’Eurovision Song Contest 2022 di Torino sarà un pezzo forte, molto forte, della musica italiana: Achille Lauro. Il cantautore romano, reduce da un discreto Sanremo, ha infatti conquistato la vittoria in Una voce per San Marino, il contest andato in scena al Teatro Nuovo di Dogana il 19 febbraio 2022. Superata una folta concorrenza di artisti prevalentemente italiani.

Achille Lauro vince Una voce per San Marino

Come spesso capita, il rappresentate del microstato romagnolo sarà un artista italiano. Stavolta, per l’Eurovision in casa (o quasi), San Marino ha scelto con forza di puntare su un nome in grado di portare in alto il proprio vessillo. Dal 10 al 14 maggio a Torino sarà Achille Lauro a gareggiare in nome del Titano.

Achille Lauro

A proclamarlo vincitore del contest è stata una giuria molto italiana, presieduta dal nostor Mogol e composta da nomi come il direttore d’orchestra Simon Lee, la speaker di Radio Bruno Clarissa Martinelli, la cantante danese Susanne Georgi, ex concorrente dell’Eurovision, e poi Dino Stewart, il managing director di BMG Italy. Supearta la concorrenza di nomi come Burak Yeter (secondo arrivato con Alessandro), Aaron Sibley, Ivana Spagna, Valerio Scanu, Francesco Monte e tanti altri artisti conosciuti anche in Italia.

Achille Lauro contro Mahmood e Blanco

Sarà ancora Achille Lauro a sfidare dunque Mahmood e Blanco, per prendersi un’agognata rivincita dopo Sanremo. La speranza è che, almeno stavolta, i rappresentanti di San Marino ‘in cambio’ possano essere un po’ più benevoli del solito in fase di votazione, visto che solitamente non ‘regalano’ molti punti agli italiani.

Lauro presenterà nella kermesse torinese il brano punk rock Stripper, una canzone che cita Caterina Caselli, Depeche Mode, Madonna. Tanti ingredienti differenti per un brano nel suo stile, pronto a conquistare i suoi tanti fan: