Achille Lauro lancia la nuova edizione di Lauro, Achille Idol Superstar: all’interno sette bonus track, compresa Domenica.

Verso il nuovo Sanremo, il quarto consecutivo per lui (compreso quello da super ospite dello scorso anno), Achille Lauro svela finalmente i suoi progetti a tutti i suoi fan. L’artista romano non presenterà un nuovo album, ma una riedizione del suo ultimo disco, Lauro, pubblicato un anno fa. Un repack che sarà arricchito da una nuova copertina e una tracklist ampiamente rivisitata, con l’inserimento di ben sette bonus track, compresa la canzone protagonista del Festival, Domenica. Scopriamo insieme tutti i dettagli su questa attesissima uscita discografica.

Achille Lauro, Achille Idol Superstar: il nuovo album

Con una carriera letteralmente esplosa dal 2019 a oggi, grazie al successo di Rolls Royce e di tutte le canzoni che hanno fatto seguito, brani che gli hanno permesso di ottenere una cascata di dischi di platino e d’oro, Lauro è pronto ancora una volta a stupire tutto e tutti sul palco dell’Ariston per promuovere il suo nuovo-vecchio album Lauro – Achille Idol Superstar.

Achille Lauro

La riedizione di Lauro arriverà nei negozi in versione digitale, in CD e in vinile autografo dal prossimo 11 febbraio, nella settimana successiva alla kermesse in cui presenterà Domenica, una canzone interpretata insieme all’Harlem Gospel Choir, con la direzione artistica di Gregorio Calculli. All’interno dell’album, oltre ai brani della versione originale di Lauro, saranno presenti ben sette bonus track. E a renderlo ancora più prezioso, anche una cover realizzata dai Miaz Brothers, artisti italiani tra i più apprezzati in tutto il mondo.

Lauro presenta Achille Idol Superstar

“Ho sconvolto l’Italia con le mie performance, pietrificato le vecchie generazioni ispirando le nuove, ignorando ogni regola e ogni schema“, ha scritto su Instagram il cantautore per presentare il suo nuovo progetto, nato dalla solitudine e dalla riflessione. Aggiunge infatti l’artista: “Ho trascorso gli ultimi cinque mesi su un’isola da solo, per poi capire che quello che ho fatto prima. Non era abbastanza“.

Queste le tracce inedite presenti nella nuova versione dell’album.

– Foxy

– Domenica

– Rolling Stones

– Fiori rosa

– Sexy Boy

– Io e te

– Ricordi d’inverno

Di seguito il post con la copertina: