Achille Lauro, 1969 – Achille Idol Rebirth: il nuovo album dell’ex trapper romano, rivisitazione dell’album 1969 con alcune canzoni inedite.

Nuovo album in arrivo per Achille Lauro. O meglio, nuovo ‘vecchio’ album. A distanza di qualche mese da 1990, il disco di cover, tributo alla dance anni Novanta, l’inarrestabile artista romano ha annunciato l’arrivo di una nuova versione di 1969, l’album di Rolls Royce. S’intitola 1969 – Achille Idol Rebirth, e al suo interno avrà anche alcuni brani inediti, tra cui il nuovo singolo, Maleducata.

Achille Lauro: 1969 – Achille Idol Rebirth

A distanza di un anno dal successo di Rolls Royce a Sanremo, l’ex trapper ha annunciato una nuova versione di 1969, il suo album del 2019. Su Instagram l’artista ha già mostrato la copertina, che è diversa da quella originale. Scrive Lauro: “Mi cingo la fronte con una croce e rinasco nel mio alter ego Achille Idol“. Accanto al suo volto possiamo riconoscere alcuni personaggi famosi come Elvis Presley, Jimi Hendrix, Marilyn Monroe e James Dean. Non è ancora stata diffusa la tracklist, ma al suo interno ci saranno i brani originali di 1969 più alcuni inediti (Maleducata, Me ne frego, 16 marzo e Bam Bam Twist) e alcune nuove versioni, tra cui C’est la vie con Fiorella Mannoia. Di seguito il post con la cover:

Achille Lauro: Maleducata

Il versatile artista romano ha quindi commentato anche l’arrivo del suo nuovo singolo, Maleducata, che farà il suo debutto in streaming il 17 settembre. “È un soft porno“, ha dichiarato il cantuatore. Ricordiamo che il brano fa parte della terza e ultima stagione della sere Baby, ispirata al caso di cronaca delle baby squillo dei Parioli, quartiere della Roma bene. La serie sarà disponibile su Netfilix dal 16 settembre, pochi giorni prima della pubblicazione del nuovo album di Lauro.