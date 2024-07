Achille G, Baby K e VillaBanks: Una Notte è il loro singolo estivo

Baby K e VillaBanks in realtà sono già attualmente in radio con una loro hit estiva, ma quest’anno hanno deciso di concedere il bis e di registrare Una Notte, singolo di Achille G.

Il comune di Bagheria, città che ha dato i natali ad Achille G, sul proprio sito ha addirittura recensito in anteprima Una Notte e chi sono io per non farvi leggere la loro opinione?

“La notte, ascoltata durante la conferenza stampa, è una canzone che ha tutte le carte in regola per affermarsi come hit estiva e con tutte le potenzialità per essere annoverata come un’icona di questo 2024, il beat del producer palermitano si amalgama alla perfezione con le voci di VillaBanks – con il quale Achille G ha collaborato già più volte – e Baby K, quest’ultima è un’istituzione quando si parla di hit estive”.

Ovviamente un’opinione potete farvela anche voi perché è ufficialmente uscito il singolo e lo potete ascoltare qua sotto: