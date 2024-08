Achille Costacurta torna sui social con la mamma Martina Colombari dopo il caos di qualche settimana fa: le loro parole

Dopo la burrasca che l’ha letteralmente investito, Achille Costacurta è tornato sui social con l’obiettivo di spiegare la sua situazione per via di tutte le polemiche insorte contro di lui. Il giovane ragazzo ha voluto fornire il suo punto di vista.

Achille e Martina

Ecco che cosa ha detto.

Il comportamento di Achille Costacurta

Achille Costacurta, figlio di Martina Colombari e Alessandro Costacurta, è recentemente finito al centro della scena a seguito di alcuni comportamenti che hanno attirato l’attenzione. Il ragazzo aveva postato delle foto discutibili e aveva rivolto delle accuse pesanti alla madre. Martina e Achille Hai 50 anni, quindi copriti, non sei più una ragazza e in più sei anche una madre.

Achille ha poi fatto riferimento ad alcuni episodi in cui lo stesso avrebbe consumato della Ketamina, elemento che ha sicuramente fatto discutere, tutti. Sono poi seguite delle foto altrettanto ambigue dove il ragazzo compare con delle bustine piene di sostanze e tantissimi soldi.

I genitori del ragazzo avrebbero quindi deciso di prendere in mano la situazione, chiudendo gli account di Achille e cercando di salvare il salvabile. SI vocifera inoltre dell’intervento della Polizia stradale per mettere una pezza a quanto accaduto.

Achille torna sui social per dare le sue spiegazioni

@achillecostacurta Sugar mummy 😇🥰 #mum #martinacolombari #fyp #video #tiktok ♬ suono originale – Achille Costacurta

A circa un mese di distanza dall’accaduto, Achille Costacurta è tornato sulle scene, pronto a rispondere alle diverse polemiche che l’hanno visto come protagonista. Il suo atteggiamento non sembra essere cambiato ma nei suoi video, questa volta, compaiono anche i genitori.

La famiglia Costacurta

Il ragazzo sembra aver fatto pace con i suoi genitori, in quanto in una clip balla spensieratamente con il padre mentre in un altro video definisce la madre la sua partner in crime. Achille ha fatto capire che non è molto interessato al parere della gente, in quanto ritiene invidiosi tutti coloro che parlano di lui, mentre il suo obiettivo rimarrà sempre quello di puntare in alto.