Achille Costacurta torna con un messaggio chiaro dopo le polemiche

Esattamente un mese fa Achille Costacurta è finito al centro di una brutta polemica dopo alcune cose che ha pubblicato su Instagram. Il 19enne ha iniziato a commentare in maniera bislacca una foto di sua madre Martina Colombari: “Hai 50 anni, quindi copriti, non sei più una ragazza e in più sei anche una madre“. “Ma che spasso, qui in questa grotta ci siamo pippati diversi grammi di ketamina, ci siamo fatti delle belle risate“.

Non contento il ragazzo ha anche pubblicato delle storie Instagram davvero strane. In una teneva in mano una grande quantità di denaro, in un’altra invece mostrava delle bustine con delle sostanze non ben identificate. Pochi giorni dopo l’account Instagram del figlio di Billy è stato sospeso (e pare lo sia tutt’ora).

Qualcuno ha dichiarato che sarebbero stati Billy e Martina Colombari a chiudere il profilo del figlio, altri hanno addirittura parlato dell’intervento della Polizia o di Instagram. A fare un po’ di chiarezza sulla questione c’ha pensato Fan Page: “Abbiamo contattato Martina Colombari e il marito Billy, ma loro e i loro rappresentanti non hanno voluto commentare la vicenda. Ma secondo quello che ci risulta, la Polizia Postale starebbe facendo delle indagini su ciò che è successo. Per questo il profilo in questione per il momento è stato disattivato“.

💀 A I U T O💀 https://t.co/j76JA3y62D pic.twitter.com/TgCDA6GA6h — LaSandra (@Mariquita_la1a) July 14, 2024

Lo strano ritorno di Achille Costacurta con i video su TikTok.

Nessun comeback con il pigiamino grigio condito da scuse e occhi lucidi, il 19enne è tornato più o meno come l’avevamo lasciato. Achille Costacurta è riapparso su Tik Tok con una serie di video in cui inquadra anche il padre e la madre. Nella prima clip il giovane è insieme al papà e balla sulle note di: “Parlate di me, la vostra è solo invidia, a quel paese chi mi odia. Punto sempre in alto del resto me ne infischio“. Nel secondo filmato il ragazzo è insieme a Martina Colombari, che definisce la sua ‘partner in crime’. Direi che il messaggio è chiaro.

Bene, ma non benissimo.