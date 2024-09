Achille Costacurta: “Sono stato rinchiuso in un centro penale”

Dopo un’estate segnata da polemiche sui social, soprattutto per le sue affermazioni riguardanti la madre, Achille Costacurta ha deciso di dialogare apertamente con i suoi follower durante una diretta su TikTok. Ha rivelato che, pur avendo trascorso un periodo difficile, ha sempre lavorato e che intende tornare a studiare. Il 19enne, figlio dell’ex modella Martina Colombari, ha confessato di aver passato un anno e sette mesi in un centro penale a Parma.

Costacurta ha descritto la sua esperienza in comunità, sottolineando che è stata una tappa importante della sua vita, nonostante le difficoltà. Ha spiegato che il trattamento alimentare era scarso, poiché il centro riceveva fondi limitati per ogni ragazzo e le porzioni erano minime. Racconta di come la qualità del cibo fosse inadeguata, di come si passasse il tempo tra attività quotidiane e regole rigide. La vita quotidiana era rigorosamente strutturata, con orari stabiliti e penalità per coloro che non rispettavano le regole, come perdere una sigaretta se non ci si presentava puntuali per la colazione.

Achille ha ammesso che nonostante gli errori che ha commesso, si considera un “bravo ragazzo” e riconosce che dall’esperienza ha imparato molto. Ha anche reso noto che parlerà della sua vita e della comunità in cui ha vissuto nel suo prossimo libro, accennando a tanti ricordi traumatici che ha cercato di rimuovere. Continuerà il suo percorso, con un’udienza imminente e con l’intenzione di completare il liceo senza dover frequentare le lezioni.

Ha concluso la diretta affermando che, nonostante le difficoltà passate, è grato di aver compreso le lezioni della vita in giovane età e non più tardi. La sua testimonianza riflette una volontà di crescita e di miglioramento, nonché un desiderio di affrontare il suo passato con onestà e determinazione.