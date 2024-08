Achille Costacurta, parlano i genitori: la loro più grande preoccupazione

Negli anni Achille Costacurta ha sempre dimostrato di essere un ragazzo ‘vivace’ e molto sveglio, sua mamma, Martina Colombari, in più occasioni ha parlato dei problemi del figlio e adesso è intervenuto anche il padre. Billy Costacurta nel programma di Sky, Stories, ha detto di essere sempre stato molto presente con Achille, ma ha aggiunto che il 19enne e i suoi coetanei hanno bisogno di aiuto e che spesso gli adulti se ne fregano. L’ex calciatore ha anche dichiarato che la sua più grande preoccupazione è che il figlio fatica a trovare una strada.

“Mio figlio fa molta fatica a trovare una strada, una passione. – ha dichiarato Billy a Sky Stories – Questa cosa mi provoca grande preoccupazione. Una difficoltà che però non è solo di mio figlio. Ad esempio Tedua nella sua canzone Malamente, dice: “Io lo so che non ho dato rose, solo guai. Tu però mi fai il doppio della dose che mi dai. Guardami senza vento e senz’alberi, mandami luce in fondo negli inferi”. Questa è la canzone che mio figlio mi fa ascoltare a volume altissimo. Ho conosciuto Tedua a una serata di beneficenza ed è una persona splendida. Mi sembra che questi adolescenti oggi siano così, soffrono, fanno fatica a trovare una strada e ci chiedono di aiutarli. Ma noi non sappiamo come fare. Questa canzone è una richiesta di aiuto da parte di molti giovani e noi ce ne stiamo disinteressando.