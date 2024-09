Achille Costacurta, nuovo intervento sulla madre: la conduttrice lo critica

Nella terza puntata della nuova edizione di Pomeriggio 5 Myrta Merlino ha affrontato anche il caso di Achille Costacurta e degli strani commenti sui social riguardanti sua madre Martina Colombari. La famosa conduttrice non ha usato troppi giri di parole e ha dichiarato che il ragazzo ha messo sua madre alla berlina davanti al pubblico. Il 19enne qualche giorno fa ha pubblicato un video al mare con la Colombari e, inquadrando uno yacht, le dice: “Mamma, dieci anni e ti compro una barca così“. Anche questa affermazione (evidentemente poco pazzeskah) non è piaciuta a Myrta.

“Ci sono famiglie classiche in cui spesso le cose non vanno come dovrebbero e i figli ci sembrano degli estranei. Suo figlio ha cominciato a fare cose molto strane sui social, accusando di varie cose sua madre. Se la sua affermazione ‘mamma prima o poi ti comprerò uno yacht’ era una mano tesa? Una strana mano tesa, perché lui parla di oggetti, ma forse c’è da ricucire qualcosa di più profondo. Qui c’è una donna che si è ritrovata con un figlio che l’ha messa alla berlina sui social davanti a tutti. Questo denota qualcosa che non ha funzionato nel rapporto privato. Forse la vuole più mamma e meno donna? Anche quelle frasi sul costume da bagno”.

Achille Costacurta, parla la family coach.

Myrta Merlino in studio a Pomeriggio 5 ha invitato una family coach, alla quale ha chiesto di analizzare il caso di Achille Costacurta. L’esperta ha detto la sua sui comportamenti bislacchi del giovane: “Di base essere ‘figlio di’ non è facile. Credo che lui sia cresciuto con il peso di comportarsi sempre in un determinato modo, visto che ha due genitori famosi. Non so se ha fatto queste cose per dei bisogni o per delle mancanze. Lui forse ha bisogno della madre e lo sta dimostrando in modo negativo. In questi casi io porto a parlare, ascoltare e veramente capire cosa vuol dire davvero il ragazzo. Anche il ragazzo più ribelle ha una storia con delle ferite. Questa ferita potrebbe nascondere un ‘ho bisogno di te’. Ovviamente bisognerebbe analizzare meglio per capire cosa c’è dietro“.