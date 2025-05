Achille Costacurta in Sicilia: nuova vita a Mondello!

Achille Costacurta, figlio di Martina Colombari e Alessandro "Billy" Costacurta, si è trasferito a Mondello, Palermo, per ricominciare la sua vita. In un’intervista per Spotlight, ha dichiarato di cercare un nuovo ritmo lontano dal caos di Milano. Achille ha vissuto un periodo complesso, con problemi legati all’alcol e alle droghe, ma la vicinanza della madre lo ha aiutato a riprendersi e a intraprendere un nuovo percorso.

Durante il recentissimo Mondello Sport Festival, ha condiviso il suo entusiasmo per il clima, il cibo e le bellezze naturali della Sicilia, affermando: "Il mare non lo batte nessuno". Dopo un viaggio a Dubai con i genitori, Achille ha visitato anche Sciacca e Marbella, dove aveva già affrontato un percorso di disintossicazione.

Martina Colombari ha parlato del figlio, sottolineando il suo impegno a comprenderne i disagi e a sostenerlo nella nuova fase della sua vita. Rassicurando i fan, ha affermato che Achille è seguito da professionisti competenti e che la sua situazione è migliorata. Il giovane, la cui vita ha attirato attenzione per vari motivi, continua quindi a cercare stabilità e serenità nella sua nuova avventura siciliana.

Fonte: www.libero.it