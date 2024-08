Achille Costacurta, il padre Billy rompe il silenzio dopo le polemiche

Il mese scorso Achille Costacurta è finito su tutti i quotidiani e i siti per delle interazioni social molto particolari. Il giovane ha commentato una foto di sua madre Martina Colombari dandole delle “50enne che dovrebbe coprirsi di più” e poi per non farsi mancare nulla ha dichiarato di aver usato alcuni grammi di ketamina. Non solo commenti inopportuni, Il ragazzo ha anche condiviso delle storie in cui teneva in mano molte banconote e delle buste con delle polveri non bene identificate.

Da quel momento il profilo Instagram è stato sospeso e Fan Page ha fatto sapere che la Polizia Postale era al lavoro per capire cosa fosse accaduto. La settimana scorsa il 19enne è tornato sui social e su TikTok ha pubblicato dei video in cui appare sereno insieme ai genitori.

Achille Costacurta, il padre Billy rompe il silenzio.

Billy Costacurta ha registrato la sua ospitata nel programma ‘Stories’ di SkyTg24 in onda lunedì prossimo ed ha parlato anche del figlio. L’ex calciatore ha dichiarato che con Achille ha sempre avuto tanta pazienza e che questa sua dote l’ha aiutato a superare anche i periodi complicati.

“Mio figlio è molto ammirato dalla mia pazienza, mi riconosco questa dote che mi ha aiutato anche a superare momenti difficili. E ho veramente tenuto compagnia ad Achille, non potrà mai dire che non sono stato presente. Vedo che insieme a mio figlio c’è quasi una generazione di adolescenti che fanno molta fatica e vorrei cercare di aiutarli. Hanno bisogno di una mano e forse noi adulti ce ne stiamo fregando un pochino troppo”, ha aggiunto. Come ho conosciuto mia moglie? C’era una fila, ma io sono stato sempre bravo nell’anticipo. A quel tempo faceva le sfilate e chiamai direttamente Giorgio Armani per avere un posto in prima fila. Dopo la sfilata c’era un after party allora mi feci invitare anche lì, la corteggiai a quella festa e da lì nacque tutto”.

È Alessandro “Billy” Costacurta il protagonista della nuova puntata di #Stories, in onda lunedì 19 agosto alle 21.00 su @SkyTG24, alle 24.00 su Sky Sport Calcio e sempre disponibile On Demand pic.twitter.com/gYVdgl2A4u

— Musica e Tv 2.0 (@MusicTvOfficial) August 16, 2024