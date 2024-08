Achille Costacurta, i genitori lo avrebbero mandato in Brasile per qualche mese: quel che sappiamo

Achille Costacurta non è più attivo su Instagram, ma su TikTok ha un profilo che aggiorna quotidianamente. Chi lo segue, infatti, sa benissimo che da tempo si trova in Sud America dove fa la spola fra la Colombia e il Brasile. Un viaggio che, secondo quanto dichiarato da Alessandro Rosica, sarebbe stato organizzato dai suoi genitori e che durerà qualche mese.

“Quando Achille fa solo danni in Italia e quindi Martina Colombari pensa di mandarlo direttamente in Brasile e Colombia per qualche mese. Credo sia la sua fine. Certo che potevano gestirla meglio la situazione, è fuori controllo”.

I video sono questi:

Achille Costacurta in Brasile: resterà lì davvero un paio di mesi?

Che sia stato davvero mandato in Brasile dai genitori per fargli trovare “una strada”, come dichiarato tempo fa da suo padre Billy?

“Mio figlio fa molta fatica a trovare una strada, una passione. Questa cosa mi provoca grande preoccupazione. Una difficoltà che però non è solo di mio figlio. Ad esempio Tedua nella sua canzone Malamente, dice: “Io lo so che non ho dato rose, solo guai. Tu però mi fai il doppio della dose che mi dai. Guardami senza vento e senz’alberi, mandami luce in fondo negli inferi”. Questa è la canzone che mio figlio mi fa ascoltare a volume altissimo. Ho conosciuto Tedua a una serata di beneficenza ed è una persona splendida. Mi sembra che questi adolescenti oggi siano così, soffrono, fanno fatica a trovare una strada e ci chiedono di aiutarli. Ma noi non sappiamo come fare. Questa canzone è una richiesta di aiuto da parte di molti giovani e noi ce ne stiamo disinteressando”.