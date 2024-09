Achille Costacurta, foto dall’avvocato: “Parliamo dei miei reati”

Achille Costacurta, come già scritto in questo precedente articolo, è molto attivo su TikTok, social network dove sta pubblicando immagini del suo viaggio sud americano fra Brasile e Colombia.

Fra i suoi ultimi post c’è anche un carosello di foto sulle note di Copacabana, brano del trapper Simba La Rue, dove si vede Achille Costacurta in quello che dichiara essere lo studio del suo avvocato. “A cena col mio avvocato parliamo dei miei reati“, si sente cantare da Simba La Rue mentre mentre scorrono le foto.

Ovviamente se si tratta di un TikTok provocatorio o di una cosa reale non possiamo saperlo, quel che è certo è che ad Achille Costacurta piace attirare l’attenzione, palese.

“A cena col mio avvocato parliamo dei miei reati Non ho collane al collo, no orologi né diamanti Guardo l’ora dall’iPhone, non mi interessa dei carati (Yeah, yeah) Vengo dalla favela Volo per Copacabana (ah-ah) Una guapa sudamericana No habla español, le piace l’italiano”.

“Mio figlio fa molta fatica a trovare una strada, una passione. Questa cosa mi provoca grande preoccupazione. Una difficoltà che però non è solo di mio figlio. Ad esempio Tedua nella sua canzone Malamente, dice: “Io lo so che non ho dato rose, solo guai. Tu però mi fai il doppio della dose che mi dai. Guardami senza vento e senz’alberi, mandami luce in fondo negli inferi”. Questa è la canzone che mio figlio mi fa ascoltare a volume altissimo. Ho conosciuto Tedua a una serata di beneficenza ed è una persona splendida. Mi sembra che questi adolescenti oggi siano così, soffrono, fanno fatica a trovare una strada e ci chiedono di aiutarli. Ma noi non sappiamo come fare. Questa canzone è una richiesta di aiuto da parte di molti giovani e noi ce ne stiamo disinteressando”.