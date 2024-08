Achille Costacurta, dopo le ultime bravate Martina Colombari e Billy prendono una drastica decisione

Achille Costacurta, ventenne in cerca di se stesso come tantissimi, ha dimostrato segni di difficoltà negli ultimi anni.

Achille Costacurta, figlio dell’ex calciatore, il celebre difensore del Milan Billy Costacurta, annoverato tra i migliori del suo tempo, e dell’attrice Martina Colombari, sta attraversando un brutto periodo. Si tratta di un momento piuttosto turbolento per il giovane e la sua condizione non poteva che attirare l’attenzione dei media. I suoi genitori, una famosissima coppia, d’altronde, non poteva che spingere l’attenzione delle cronache di gossip su cosa stia succedendo al Costacurta ventenne.

Ultimamente, Achille ha manifestato segni di disagio e instabilità. Non sono mancati, infatti, alcuni episodi problematici. Uno dei più gravi è avvenuto nell’aprile 2023, quando è stato accusato di resistenza e violenza contro un pubblico ufficiale dopo una notte tumultuosa a Milano. Una serie di condizioni che possono (in linea di massima) capitare proprio a tutti, a seconda delle situazioni e delle compagnie, ma pur sempre sintomo di una problematicità emergente.

Per cercare di affrontare queste difficoltà e aiutarlo a ritrovare un equilibrio, i genitori di Achille hanno gli hanno consigliato di soggiornare e trovare un po’ di serenità in Brasile per alcuni mesi. Una “fuga” da certi disagi che, probabilmente, risiedono più qui in Italia che dentro il giovane Costacurta. In ogni caso, la famiglia del giovane può permettersi di aiutarlo e scegliendo il modo migliore che vada incontro ai bisogni del giovane Achille.

La decisione è arrivata con la speranza che il cambiamento di atmosfera possa offrirgli nuove prospettive, soprattutto a trovare una direzione nella vita. Pare che Achille abbia faticato a scoprire una vera passione e un percorso chiaro per se stesso. Il giovane sta documentando il suo viaggio sui social, condividendo video dal Brasile e dalla Colombia su TikTok.

Achille Costacurta, ventenne in cerca di se stesso come tantissimi, ha dimostrato segni di difficoltà negli ultimi anni, con episodi che hanno più volte destato la preoccupazione dei genitori. In merito alle sfide che il ragazzo e, quindi, anche la famiglia, vogliono superare al meglio, la madre Martina Colombari ha espresso la sua apprensione: