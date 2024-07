Achille Costacurta, cosa c’è dietro la chiusura del suo profilo Instagram: “La polizia postare sarebbe intervenuta”

Il profilo Instagram di Achille Costacurta un paio di giorni fa ha pubblicato cose sconvolgenti fra commenti provocatori sulla madre, foto di mazzette di soldi, messaggi allusivi, strane bustine e foto del passaporto. Poche ore dopo quel profilo è stato chiuso e sua madre Martina Colombari, da sempre molto attiva su Instagram, si è disconnessa.

Achille Costacurta: profilo Instagram cancellato dopo le cose sconvolgenti pubblicate nelle ultime ore https://t.co/06ztVUdMEG — BICCY.IT (@BITCHYFit) July 15, 2024

FanPage ha così indagato contattando il rappresentante di Martina Colombari e di Billy Costacurta, ma i due – tramite lui – avrebbero preferito non commentare. “Raggiunto da Fanpage.it, il rappresentante di Colombari e Costacurta ha preferito non commentare. Secondo quanto ha appreso Fanpage.it, la polizia postale si starebbe occupando di chiarire quanto accaduto. Intanto, il profilo Instagram di Achille Costacurta è stato disattivato“.

Achille e Martina, il rapporto figlio-madre

Come ricordato da FanPage, qualche mese fa a Verissimo, Martina Colombari aveva parlato del rapporto complesso con il figlio Achille. “Con il periodo dell’adolescenza di Achille sono sorte delle dinamiche difficili da gestire. Il periodo storico è diverso da quello in cui siamo cresciuti noi, e nessuno ci ha insegnato come fare i genitori. Cerchiamo di fare il nostro meglio. A volte si lavora sul castigo, altre volte sul premio. Se abbiamo un bel rapporto? Nì. Come quello che possono avere le mamme con un figlio maschio diciannovenne. Non sempre la pensiamo allo stesso modo”. Del rapporto con il figlio, Martina, ne ha parlato anche a Diletta Leotta nel suo podcast. “La sua frase storica è sempre stata ‘No mamma non è come credi’. Dopo una nota, dopo un’espulsione a scuola, dopo una marachella, dopo un petardo nel water dello spogliatoio del basket. ‘No mamma non è come credi’. Lui aveva sempre una sua versione, peccato che non corrispondesse mai alla realtà”.