Acer svela il TravelMate P6 14 AI

All’IFA 2024, Acer ha presentato il nuovo TravelMate P6 14 AI, un laptop progettato per soddisfare le esigenze dei professionisti in movimento. Con un peso inferiore a 1 kg e una scocca in fibra di carbonio, rappresenta una combinazione ideale di leggerezza e robustezza, rendendolo perfetto per l’uso aziendale. Questo dispositivo sarà disponibile in Italia da gennaio 2025, con un prezzo di partenza di 1.499 euro.

Il TravelMate P6 14 AI è alimentato dai processori Intel Core Ultra della Serie 2 e si distingue per l’integrazione di NPU avanzate, capaci di eseguire fino a 120 TOPS (trilioni di operazioni al secondo), garantendo prestazioni elevate per applicazioni basate sull’intelligenza artificiale. Questo lo rende adatto a vari ambiti, dalla gestione aziendale allo sviluppo di contenuti. Inoltre, la grafica Intel Arc di ultima generazione offre supporto per attività creative e modellazione AI.

Dal punto di vista del design, il laptop è disponibile in due varianti di display: WQXGA+ (2.880×1.800 pixel) e WUXGA (1.920×1.200 pixel), entrambi con una luminosità di 400 nit e una copertura del 100% della gamma colori sRGB, assicurando un’esperienza visiva di alta qualità. L’estetica minimalista, unita a funzionalità avanzate come la suite Acer TravelMate Sense, sottolinea l’impegno di Acer per un prodotto altamente produttivo e versatile.

Tra le caratteristiche innovative, spiccano strumenti di intelligenza artificiale che migliorano la produttività, come l’applicazione Acer Assist, che aiuta nella risoluzione di problemi tecnici, e Acer LiveArt 2.0, che facilita l’elaborazione delle immagini grazie alla compatibilità con software come GIMP e Stable Diffusion.

In termini di sicurezza, il TravelMate P6 14 AI è dotato di certificazione MIL-STD 810H, resistenza agli ambienti di lavoro complessi e tecnologie come Acer User Sensing e Acer ProShield Plus per la protezione contro minacce informatiche. Per quanto riguarda la connettività, supporta Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4, garantendo connessioni rapide e stabili.

Infine, Acer si impegna per la sostenibilità, utilizzando materiali riciclati e ottenendo certificazioni secondo standard EPEAT e TCO 9. In questo modo, il TravelMate P6 14 AI emerge come un laptop all’avanguardia per il mercato aziendale, unendo prestazioni elevate, sicurezza e un design ultraleggero.