Acer presenta i nuovi laptop Swift 14 AI e Swift 16 AI

Acer ha presentato i nuovi modelli Swift 14 AI e Swift 16 AI durante l’IFA 2024, ampliando così la sua offerta di laptop ad alte prestazioni. Questi dispositivi sono alimentati dai processori Intel Core Ultra Serie 2 e AMD Ryzen AI 300, progettati per garantire potenza, efficienza energetica e funzionalità avanzate di intelligenza artificiale, soddisfacendo le esigenze degli utenti più esigenti.

Tra le caratteristiche principali, i laptop Acer Swift AI sono dotati di un’unità di elaborazione neurale (NPU) in grado di gestire fino a 48 trilioni di operazioni al secondo, rendendoli ideali per attività complesse come la creazione di contenuti e la produttività aziendale. Inoltre, a coprire le esigenze comunicative e multimediali, sono state introdotte soluzioni come Acer PurifiedView 2.0 e PurifiedVoice 2.0 per una migliore interazione durante le videoconferenze.

Il design dei nuovi Swift 14 AI e Swift 16 AI è stato curato per combinare eleganza e funzionalità, presentando un telaio in alluminio ultra-sottile e leggero per facilitare l’uso in mobilità. Entrambi i modelli vantano display OLED ad alta risoluzione, fino a 3K, e supportano il 100% della gamma di colori DCI-P3, con certificazione HDR TrueBlack 500, offrendo così un’esperienza visiva superiore.

In termini di sicurezza, Acer ha integrato la piattaforma Microsoft Pluton, che consente un’autenticazione biometrica tramite Windows Hello. Inoltre, la tecnologia Acer User Sensing garantisce che il dispositivo si blocchi automaticamente in caso di assenza dell’utente, aumentando ulteriormente la sicurezza.

Dal punto di vista della connettività, i nuovi laptop supportano Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4, e sono dotati di porte USB Type-C con Thunderbolt 4 e HDMI 2.1, rendendoli estremamente versatili.

I modelli Swift 14 AI e Swift 16 AI saranno disponibili in Italia rispettivamente a partire da settembre e dicembre 2024, con un prezzo di partenza di 1.199 euro. Per coloro che cercano una soluzione più competitiva, il modello Swift Go 14 AI offre prestazioni eccellenti a un costo di 999 euro. Con il lancio di questi nuovi laptop, Acer conferma il suo posizionamento come leader nell’innovazione tecnologica, rispondendo alle esigenze del mercato in continua evoluzione.